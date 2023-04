Asumió Bisterfeld en Hacienda y Ziliotto ratificó la continuidad de las políticas económicas

El gobernador Sergio Ziliotto le tomó juramento hoy al nuevo ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, el licenciado en Economía, Guido Bisterfeld. El mandatario pampeano ratificó la continuidad las políticas económicas y aseguró que “los objetivos siempre serán el superávit fiscal, el orden de las cuentas públicas y el mínimo endeudamiento”.

La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio de Vialidad Provincial, donde estuvo presente todo el gabinete provincial, el equipo de la cartera de Hacienda y el ex ministro, Ernesto Franco.

El nuevo ministro agradeció a “al gobernador por la confianza que ha depositado en mí; a Ernesto –Franco- por todos estos años a su lado y a Ariel –Rauschemberger- , porque yo comencé mi vida laboral con ellos como jefes en el año 2000. Y no quiero olvidarme de Estela Troiani, directora de Presupuesto, que me enseño todo lo que es la administración pública”.

Asimismo, tuvo palabras de reconocimiento para su familia y a quienes “me formaron: la Escuela Hogar de Cuchillo Có y Abramo; al instituto de Bernasconi; la Universidad Pública y a los compañeros que he tenido a lo largo de mi carrera en la administración pública que, como muchos saben, inicié repartiendo expedientes y fui ascendiendo hasta llegar al lugar que hoy me toca ocupar”.

Ratificar políticas de Estado

Por su parte, el gobernador Sergio Ziliotto destacó que la presencia de todo el gabinete provincial y de todos los integrantes de la cartera de Hacienda “no hacen más que ratificar una vez más políticas de Estado”.

“Siempre hemos dicho que tenemos que fortalecer y continuar en el tiempo las políticas de Estado, porque nuestros nombres están de paso. Nuestro legado debe ser algo que venimos llevando adelante desde hace mucho tiempo, desde antes que yo fuera gobernador, y es la fortaleza financiera de la provincia de La Pampa; el orden de las finanzas, algo inédito, valorado y hasta a veces envidiado en el contexto nacional”, afirmó.

Ziliotto subrayó que se “mantendrán en alto las banderas que siempre nos hicieron distintos. Los objet6ivos siempre serán el superávit fiscal, el orden de las cuentas públicas y el mínimo endeudamiento”.

“Esos pilares nos permitirán sostener el principal activo que tenemos en La Pampa: la independencia económica que es la que nos da soberanía política para tomar decisiones en nuestra provincia”, enfatizó.

Franco a la Administración Federal de Impuestos

Destacó su relación personal con el ex ministro Ernesto Franco y valoró que siempre “nos unió la defensa de nuestro principal activo que es la fortaleza de las finanzas de la provincia de La pampa”.

“En el marco del enorme respeto que le tengo por quien es, por su trayectoria profesional y su capacidad laboral, he tomado la decisión de ayudarlo a cumplir un ciclo de la vida, pero eso no significa que se vaya de nuestro lado, porque nos seguirá representando en la Comisión Federal de Impuesto, donde se discute la coparticipación federal que nos permite nutrirnos de recursos”.

Ziliotto la agradeció a Franco su esfuerzo y su dedicación e instó al equipo de Hacienda a “respaldar la decisión de seguir en la misma senda. Somos fuertes desde el punto de vista de las finanzas y vamos a seguir siéndolo”.

“Lo elegí como el continuador de la tarea de Ernesto Franco, de Ariel Rasuschenberger, de Osvaldo Danone y de Oscar “Ningo”Jorge y no tengo dudas que el equipo del ministerio estará a su lado para seguir manteniendo el mismo orden que siempre caracterizó a La Pampa”, concluyó el gobernador.

