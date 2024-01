Asistencia sanitaria para productores apícolas de La Pampa

Participaron de la entrega el subsecretario de Asuntos Agrarios, Ricardo Baraldi, el director de Ganadería, Marcelo Lluch, el subdirector de Desarrollo Industrial, Nicolás Tobal, el secretario de Economía del municipio de General Pico, Luis Anconetani, el director de Desarrollo Económico, Lisandro Patek, el presidente de la Cooperativa Apícola Patagonia, Alberto Marchesi, el presidente de la Asociación Quemuense Gustavo Cerda y productores apícolas.Alberto Marchesi explicó a la Agencia Provincial de Noticias que el motivo del encuentro fue la entrega de un aporte correspondiente al Plan Sanitario destinado a los productres que se encuentran asociados a las cooperativas apícolas de la Provincia, además de brindar la bienvenida a los colegas y funcionarios presentes municipales, y provinciales, agradeciendo no solo la presencia sino también el acompañamiento de los mismos.En nombre del Gobierno provincial, Baraldi dio cuenta que desde el Ministerio de la Producción se trabaja con las diversas actividades productivas, en este caso la apícola, “veníamos de un año complicado, con una sequía, que afectó a varios sectores de la producción provincial. Cuando empezamos a tratar de ver cómo podíamos acompañar al sector apícola, básicamente con lo que era alimentación de la colmena, nos encontramos con el cuello de botella que en la zona donde están nucleadas las cooperativas no estaba en Emergencia Agropecuaria pero sí los lugares de monte o donde van las colmenas a trabajar, entonces lo que se decidió -luego de reuniones con todas las cooperativas (en este caso la cooperativas de Doblas (COSEDO), una de Jacinto Arauz, la Asociación Quemuense de Apicultores y la Cooperativa Patagonia) era una buen acompañamiento trabajar en sanidad de la colmena”.A través del financiamiento se llegó a estas cuatro cooperativas con un monto de 23.100.000 pesos con los cuales se asiste a 144 productores apícolas nucleados en estas cuatro cooperativas, con alrededor de 56.000 colmenas a asistir con recursos de sanidad.“Desde el Ministerio de la Producción la idea es seguir apoyando a la actividad apícola, tan importante y generadora de recursos económicos, de mano de obra, en la actualidad tenemos más de 380 apicultores dentro de la Provincia, inscriptos por RENAPA, tenemos desarrollada en la Provincia toda la cadena, tenemos seis salas fraccionadoras y más de 65 salas de extracción de miel, todas cumplimentan los requisitos que se exigen desde SENASA como así también la reglamentación de la Ley Provincial de Apicultura”, prosiguió el subsecretario, quien reiteró al compromiso de seguir trabajando con cooperativas y productores que quedan por fuera de las mismas.Baraldi recordó que “las políticas públicas que trabajamos en forma permanente es acompañar el sector privado, generando esta sinergia público privado, y hoy estamos acá, acompañando a una producción que forma parte de las economías regionales que en el contexto nacional quedó con 0% de retenciones, algo importante para el sector, cuando uno lo compara con otras producciones es bueno, viendo que se subieron y aplicaron retenciones a otras actividades que van a generar que haya menos ingresos a empresas de la Provincia”.Por su parte, Marcelo Lluch explicó que desde su área, tiene a cargo esta actividad, donde en forma permanente estamos en contacto con toda la cadena apícola, se conformó la Mesa Apícola Provincial, de la que forman parte estas instituciones intermedias, entre otros organismos, “veníamos trabajando desde el año pasado, también con el Gobierno nacional anterior con aportes para apicultores, que ya se ha efectivizado, por ahora no tenemos comunicación con el actual Gobierno nacional para ver cómo vamos a seguir, ni con la Secretaría, ni saber quién está a cargo, pero la idea es seguir articulando en pos de la actividad, que es movilizadora de las economías del interior de la Provincia”.En tanto, el presidente de la Asociación Quemuense, Gustavo Cerda, consideró que el aporte es muy importante, “lo necesitábamos, veníamos de un año complicado, de seca, la miel oscura no valía, no se podía vender y estos aportes son muy importantes. Queremos agradecer al Gobierno de la Provincia por este aporte hecho a nuestra Asociación”.Finalmente el secretario de Hacienda del municipio piquense hizo extensivo el agradecimiento al Estado provincial por seguir apoyando a la ciudad y a las cooperativas.

Varroosis

La varroosis afecta a las abejas reinas, obreras y zánganos, es la patología de las abejas que más daños provoca a la apicultura nacional y mundial. Por medio de la Resolución 81/2015, SENASA establece que todos los productores apícolas del país deben controlar el nivel de infestación de varroosis, dado que es la causa más frecuente en mortandad, en sus colmenas