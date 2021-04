Aprueban la Ley de Inclusión Laboral de personas travestis, transexuales y transgénero

Diputados y diputadas pampeanas aprobaron por unanimidad la Ley que propicia la inclusión de personas travestis, transexuales y transgénero. La norma pretende igualar oportunidades ya que la inserción de este colectivo representará el 1% del total de vacantes dentro del Estado provincial.La secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad, Liliana Robledo, sostuvo a la Agencia Provincial de Noticias que “el espíritu de esta Ley es tender a igualar oportunidades y alentar la no discriminación hacia un colectivo que históricamente ha sido invisibilizado y marginado. Para llegar a ese objetivo, además de incluirlos e incluirlas laboralmente, se capacitará al personal en general y a funcionarios y funcionarias en nociones de identidad y expresión de género”.Las personas comprendidas son travestis, transexuales y transgénero mayores a 18 años, sin importar si cuentan con la rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre e imagen en el marco del artículo 3° de la Ley Nacional N° 26.743. En este sentido, se creará un Registro de inscripción voluntaria y no excluyente, para las y los aspirantes a ingresar a trabajar en el Estado provincial, en él se hará un compendio de los perfiles para ser facilitado a las distintas jurisdicciones. Cabe destacar que la terminalidad educativa no es condicionante, pero si se promoverá la continuidad de su educación a fin de procurar la igualdad de oportunidades.Robledo agregó que la aprobación de esta ley “se suma al cambio de denominación de la Secretaría que ahora incluye también al colectivo de la diversidad. Estas políticas públicas, demuestran el objetivo de este Gobierno y del gobernador, Sergio Ziliotto, de lograr una sociedad más igualitaria. Todos estos cambios representan un gran logro para las personas travestis, transexuales y transgénero, para nuestra área y un gran avance para la administración pública en general” finalizó.