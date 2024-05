Actividad en Diputados por el Día de Acción por la Salud de las Mujeres

Organizado por el Ministerio de Salud y la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad, el evento tuvo lugar ayer en la Sala del Pensamiento de Cámara de Diputados y reunió a más de 70 participantes con el fin de sensibilizar sobre la importancia de la salud integral de las mujeres en todas sus etapas de vida.La propuesta es instaurar este día de acción global como recordatorio para abordar las múltiples causas de enfermedad y muerte que afectan a las mujeres y trabajar en favor de su atención, prevención y tratamiento.Cintia Zalabardo, subsecretaria de Salud Social y Comunitaria señaló a la Agencia Provincial de Noticias que la actividad “se centró en la importancia de visibilizar y reafirmar a nuestra salud como un derecho y como un proceso en continua construcción. Fue así que a través de un recorrido por distintas estaciones, albergadas en la Cámara de Diputados, buscamos recrear espacios para mirarnos de manera integral, escuchar nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras emociones, observar y trabajar nuestras fortalezas y vulnerabilidades. Es importante que entendamos que la salud es un derecho y un proceso de construcción colectiva y permanente a través del cual buscamos lograr un estado de salud óptimo en todos sus sentidos”.Y continuó “es necesario trabajar en la construcción de nuestro estado de salud ideal, que es distinto para cada una, de forma integral y a lo largo de toda la vida, porque esto implica gozar del óptimo estado de bienestar físico, mental, social y emocional, y no solamente la ausencia de enfermedad o malestar. Se trata de sensibilizar sobre el cuidado y la protección de la salud, el derecho a vivir una vida digna con igualdad de oportunidades y sin violencias”.En el mismo sentido Zalabardo agregó que “cuando hablamos de integral, no referimos solo a lo biológico, sino que es un concepto abarcativo de factores sociales, económicos y dependerá también de su ocupación, dinámica familiar y disposición de tiempos, nuestra distribución de las tareas de cuidado; ya que es un factor repetido que las mujeres somos quienes nos encargamos muchas veces de la salud de nuestro grupo familiar y a veces olvidamos priorizarnos frente a las demandas que nos indica la sociedad”.Recorridas las distintas estaciones, la jornada culminó con una charla en la Sala del Pensamiento que estuvo a cargo del doctor Andrés Kohan, cardiólogo y referente del Programa “Mujeres en Rojo” quien explicó la importancia de trabajar en la prevención de enfermedades cardiovasculares en mujeres.Las enfermedades cardiovasculares son responsables de la mayor cantidad de muertes en mujeres de edad avanzada en el mundo entero. Según las estadísticas, una de cada tres mujeres en la Argentina muere por una enfermedad cardiovascular y 8 de cada 10 no lo sabe. Esto se debe a que existen características específicas en las mujeres que se presentan en este tipo de patologías y que no son iguales en los hombres.La funcionaria señaló que “desde el aspecto biológico la mujer tiene muchas notas distintivas que merecen dinámica atención a través de los años. Ser mujer, tanto por nuestra biología, como por nuestro rol social, nos enfrenta a situaciones que aumentan el riesgo cardiovascular. Conocer esta información y compartirla, hablar del tema con una amiga, puede ayuda a tomar conciencia y puede salvar una vida. La lucha contra las enfermedades cardiovasculares en mujeres requiere una estrategia integral que combine educación, prevención y atención médica. Solo a través de un esfuerzo concertado podremos reducir la incidencia de estas enfermedades y garantizar que más mujeres puedan vivir vidas largas y saludables”.

Concientizar sobre los derechos de las mujeres

Haciendo referencia a la fecha la subsecretaria añadió “cada año, cuando se va acercando el día, pensamos en cómo lo queremos conmemorar. Este año fue muy especial porque lidiamos con un gobierno nacional que está propiciando grandes retrocesos en los derechos y libertades de las mujeres, no sólo por los recortes en programas y en la decisión de desfinanciar la políticas públicas que protegen a las mujeres directamente, sino que también está modificando las leyes que anteriormente habían sentado las bases de la defensa de nuestros derechos, de nuestro derecho a decidir. En este contexto que repudiamos, duplicamos esfuerzos para concientizar y sensibilizar sobre nuestros derechos”.

Prevención e igualdad

En el mismo sentido concluyó que “esta jornada no solo fue una oportunidad para la educación y la prevención, también un recordatorio de la lucha constante por la igualdad y el derecho a una vida saludable y digna para todas las mujeres. Es en ese sentido apostamos a seguir trabajando juntas para derribar barreras y construir un futuro más justo, equitativo y saludable”.