Abramo: Suspension provisoria de Clemant

Empresario contradijo a ediles y al intendente

El empresario cordobés Jorge Sigel, que reclama una deuda a la Municipalidad de Abramo por obras realizadas en seis viviendas, dijo que nunca se juntó con los concejales locales en Santa Rosa como lo referenció el edil Miguel Olivera (JxC) en una emisora de Guatraché.

En la medida que se indaga más en la situación originada en el municipio de Abramo, aparecen claros-oscuros e interrogantes en las declaraciones que se vienen sucediendo por estos días, sobre todo en lo que tiene que ver con las seis viviendas próximo a entregarse.

Tras las declaraciones del intendente Julio Clemant (Frejupa), suspendido provisoriamente en su cargo por el Concejo, este diario habló con Sigel, convocado oportunamente por el intendente por recomendación de un amigo. «Estuve hasta julio de 2020, ahí me vine a Córdoba, ya habíamos terminado todo el tema de gas, las instalaciones de agua fría, agua caliente, colocación de cerámicos, nos faltaba terminar porque no nos daban plata, en ese momento nos faltaba pintura. Me dijeron que tenían que mandarle dinero, así no podemos trabajar nosotros» explicó.

Sobre cuándo se contactó con los concejales, dijo: «Con el Concejo, cuando mandé un reclamo por carta documento al igual que al intendente, debe haber sido en marzo de 2021. Ahí le mando todos los ítems en los que habíamos trabajado».

Agregó que «nunca» se juntó con concejales. Aclaró que solo «estuve con una concejal (sería Alejandra Otero) en enero que me preguntó qué iba a pasar con las casitas porque me vieron ahí, en Abramo».

En la nota realizada en un medio radial de Guatraché, el concejal de Juntos por el Cambio Miguel Olivera dijo todo lo contrario. «Sabemos por Jorge Sigel de Pico Constructora, con quien tuvimos una reunión en Santa Rosa, porque conformamos una comisión investigadora, con la resolución 3/21, lo entrevistamos porque no sabíamos qué le contestaron, qué le pidió él por carta documento al municipio. Le pedimos que nos mande esa carta documento al Concejo».

Sigel, tras reiterar que la carta documento las envió a los dos poderes (Ejecutivo y Legislativo), manifestó que desde el Concejo «me informaron que había una cantidad de órdenes de pago emitidas a mi orden, pero que yo las desconocía».

-¿El intendente Clemant dice que hay más de 20 cheques que figuran en los talonarios que fueron emitidos a usted?

-No, no es así.

-¿Por qué tardó tanto en reclamar?

-Porque recién en diciembre se empezó a abrir La Pampa, fui para terminar las casas, pero necesitaba dinero, no podía movilizar gente sin dinero, me dijeron todo que sí, pero nunca me dieron un peso, no había nada por hacer, me fui.

Escueto y esquivo.

En todas las preguntas comprometidas el entrevistado fue escueto y en otras esquivó dar una contestación directa. Por ejemplo, cabe preguntarse: ¿Volvió en enero sin haber cobrado lo realizado hasta julio?, ¿seis meses sin hacer un reclamo?. De todas maneras, las cosas deberán aclararse, y hay muchas, y cada uno aparentemente hace su juego, con un intendente suspendido provisoriamente y una comunidad en vilo esperando saber lo sucedido.

Finalmente, Sigel reiteró que mandó «las cartas documentos, pero no he hecho ninguna presentación todavía a los efectos de iniciar el cobro por otra vía.

Fuente La Arena

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook