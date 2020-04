Abramo: colaboración de vecinos para llevar adelante la cuarentena

Calificó como “impecable” el trabajo realizado por la Policía de La Pampa, como así también “el personal municipal que está día a día junto a nosotros y en el momento que se los necesita”. Informó que el municipio atiende lunes, miércoles y viernes, “pero los funcionarios estamos en forma permanente”, aclaró.

Consideró que desde las autoridades “se debe llevar la tranquilidad a la gente acercando la comida necesaria y cualquier otra necesidad que tengan, como el caso de los medicamentos que se hacen viajes a las localidades de Bernasconi o General San Martín, tanto personal policial como municipal, con la finalidad de que no le falten los remedios que cada habitante requiere”, indicó.

Clemant destacó que “es una satisfacción trabajar codo a codo con el Gobierno provincial del cual tenemos un respaldo total en todas las necesidades. Nadie desconoce la complicación económica producto de la caída de la coparticipación, pero la Provincia nos ayudó a enfrentar la situación de los sueldos del mes de abril”, puntualizó.

“A las 18 no anda nadie”

El intendente reiteró la gran colaboración de la gente, “a las 18 no anda nadie en la calle, esto se debe al trabajo conjunto ayudando en la asistencia a la gente que no son muchas, ya que por suerte no tenemos desocupados”.

Consideró como “muy bueno” el trabajo de las autoridades de Educación de Abramo, “ya que a los chicos que se alojan habitualmente en la escuela se le suministra una bolsa de comida en forma semanal, cubriendo también algunas de la necesidades”.

Sobre el final agradeció “a los papás que han hecho un trabajo impecable para que los chicos no anden en la calle. Realmente es para destacar y si el día de mañana la Provincia decide flexibilizar, nosotros no vamos a tener problemas con nuestra gente que cumple lo que le pedimos”, finalizó.