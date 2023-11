A la vera del Colorado nació “La Scaloneta”, primera cancha de césped sintético en Duval

La millonaria inversión llegó de la mano del Gobierno provincial a través de la Secretaría de Asuntos Municipales. El día del corte formal de cintas fue presenciado por una importante cantidad de vecinos y vecinas que se ubicaron a la vera del río Colorado para presenciar la inauguración de “La Scaloneta”.El acto contó con la presencia del secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, quien acompañó a la intendenta María Eugenia Grazide, funcionarios y concejales locales.Cabe destacar que también se recordó el día de la No Violencia contra la mujer ya que se jugó en el marco de la inauguración un partido de fútbol femenino. “Acá hay un Estado presente”, afirmó en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, el funcionario provincial, recordando que a la hora de realizar aportes el Gobierno no ha distinguido cercanía, nivel poblacional. “Para nuestro Gobierno cada pampeano o pampeana merecen lo mejor en calidad de vida. Esta inauguración de la cancha de fútbol denominada La Scalonetta es un logro de toda la comunidad de Gobernador Duval, con un Estado presente, con María Eugenia Grazide en el municipio y el gobierno de la provincia de La Pampa encabezado por el gobernador Sergio Ziliotto”.Explicó que “nosotros pusimos el dinero y la Municipalidad con sus empleados hizo todo el trabajo necesario para dejar lista una cancha de fútbol modelo. Esto tiene un gran significado para los pueblos, sobre todo para una localidad enclavada en el oeste profundo como es Gobernador Duval y a nosotros como funcionarios venir a compartir este tipo de inauguraciones nos llena de alegría y es una forma más de colaborar con todos los pueblos de La Pampa”.Aclaró que “la cancha de fútbol de piso sintético era una promesa realizada por nuestro gobernador Sergio Ziliotto a la comunidad y sobre todo a los niños, niñas y adolescentes y hoy es una realidad”.Consideró que “debemos seguir trabajando. En el Gobierno provincial que viene seguramente también habrá un Estado presente porque es una forma de que se puedan hacer obras en los pueblos lejanos, es importantísimo que eso suceda porque si no este tipo de cosas no pasarían”.

Intendenta

La intendenta anfitriona transmitió la alegría por la concreción del proyecto, señalando que además “es un homenaje a nuestros campeones del mundo”. Añadió que “fue una promesa que el gobernador Sergio Ziliotto había realizado en su momento y nos pone muy orgullosos porque la idea surge de una iniciativa de las y los adolescentes del colegio secundario de Gobernador Duval cuando el Gobernador nos visitó en el mes de marzo de este año y hoy estamos concretando esa iniciativa de los chicos y chicas”.

Puntualizó que “la comunidad acompaña permanentemente este tipo de obras y desde el municipio seguimos gestionando para el mejor bienestar de la localidad. El objetivo es potenciar el turismo local con nuestro río Colorado, todas las obras realizadas a la vera del mismo y la visita de muchísima gente de localidades vecinas de La Pampa y también de la Provincia de Río Negro, fomentamos todo lo que tiene que ver con el turismo en Gobernador Duval”.

Agradeció que “en esta oportunidad nos acompañó el secretario de Asuntos Municipales, en representación del Gobierno provincial. Con él venimos trabajando juntos desde el primer momento, apoyándonos y esto que vemos hoy es justamente fruto de ese acompañamiento y trabajo en conjunto”.

Coordinadora de Deportes

Quien seguramente más va a disfrutar junto a sus alumnos, alumnas y deportistas es la coordinadora de Deportes de la Municipalidad local, Marisol Tripailaf quien aclaró que “personalmente estoy muy orgullosa y súper contenta por ver este sueño convertido en realidad, era un sueño de todos los duvalenses el tener nuestra propia cancha de fútbol de piso sintético”.

Informó que “acá tenemos todas las franjas etarias que practican este deporte, tenemos fútbol femenino, masculino, fútbol infantil, veteranos y es hora de comenzar a disfrutarlas y estamos muy contentos por todo esto”.

En la inauguración “hubo un partido de niños y luego de mujeres, la cancha de fútbol es un proyecto presentado a nuestro gobernador Sergio Ziliotto y vaya para él nuestro agradecimiento, como así también al secretario de Asuntos Municipales y a “Maru” Grazide nuestra intendenta que hicieron realidad este sueño de tantas y tantos, a quienes trabajaron para dejarla así de linda y a la gente del pueblo por acompañarnos siempre”.

Consideró que “el verano está muy cerca y por ende el plan Pro Vida muy pronto para las actividades, las lindas tardes de verano que tenemos en Gobernador Duval, para ir al rio y luego venir a disfrutar de la cancha que será sin dudas un lugar de reunión”, finalizó.